В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

62-летний пенсионер из Бахмуту умер 15 мая от COVID-19. Это четвертая смерть от коронавирус на Донетчине с начала объявления карантина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Медики оказывали больному всю необходимую помощь, но, увы, спасти его не удалось.

Относительно общей ситуации с заболеваемостью по состоянию на этот час. За сутки лабораторно подтверждено 4 новых случая (три в Мариуполе и один в Великоновоселковском районе).

В Мариуполе положительный результат ПЦР-исследования получили два мужчины (39 и 26 лет) и 73-летняя женщина. Все из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.