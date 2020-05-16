 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
16 мая 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

62-летний пенсионер из Бахмуту умер 15 мая от COVID-19. Это четвертая смерть от коронавирус на Донетчине с начала объявления карантина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Медики оказывали больному всю необходимую помощь, но, увы, спасти его не удалось. 

Относительно общей ситуации с заболеваемостью по состоянию на этот час. За сутки лабораторно подтверждено 4 новых случая (три в Мариуполе и один в Великоновоселковском районе).

В Мариуполе положительный результат ПЦР-исследования получили два мужчины (39 и 26 лет) и 73-летняя женщина. Все из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 мая 2020

Турция откроет отели и ужесточит правила поведения

В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

15 мая 2020

ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%

Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД

С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса

Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом

14 мая 2020

Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад

В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют

Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

13 мая 2020

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

11 мая 2020

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

10 мая 2020

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета

9 мая 2020

Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19

8 мая 2020

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Также в разделе

Турция откроет отели и ужесточит правила поведения

— 16 мая 2020 —

Туристическая индустрия Турции готовится открыть отели этим летом и составила список мер, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Читать далее ⇒

Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»

— 15 мая 2020 —

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на работу российских веб-ресурсов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассников», на три года — до 15 мая 2023 года. Соответствующий документ (№184 / 2020) был обнародован около полуночи 14 мая и моментально вступил в силу.

Читать далее ⇒

Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД

— 15 мая 2020 —

В Украине вступил в силу закон, которым отменяется действие штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали в автоматическом режиме.

Читать далее ⇒

Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

— 15 мая 2020 —

По мере того, как в Украине снимают различные карантинные ограничения, приближается начало отпускного сезона. Но отдохнуть как обычно у украинцев не получится – во многих странах ограничения на въезд и авиасообщение планируют восстанавливать очень осторожно. О том, куда украинцы смогут отправиться в ближайшие месяцы и станет ли внутренний туризм альтернативой поездке за рубеж – в материале РБК-Украина.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса»

62-летний пенсионер из Бахмуту умер 15 мая от COVID-19. Это четвертая смерть от коронавирус на Донетчине с начала объявления карантина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%

С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 мая 2020

Турция откроет отели и ужесточит правила поведения

В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

15 мая 2020

ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%

Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД

С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса

Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом

14 мая 2020

Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад

В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют

Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года

Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки

13 мая 2020

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

11 мая 2020

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

10 мая 2020

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета

9 мая 2020

Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19

8 мая 2020

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top