Турция откроет отели и ужесточит правила поведения

|16 мая 2020
|Просмотров: 55
|
Туристическая индустрия Турции готовится открыть отели этим летом и составила список мер, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Разработанное ведомством положение "О мерах безопасности в отелях и туристических объектах и пошаговой нормализации ситуации в сфере туризма" предполагает ужесточение правил обслуживания и поведения на территории отелей, чтобы не допустить распространения инфекции, сообщает РГ.
В частности, лежаки и навесы у бассейнов должны быть установлены с учетом социальной дистанции. Не будут работать детские игровые площадки, причем это касается не только отелей - также планируется не открывать развлекательные детские комплексы и парки.
Что касается размещения, то в пятизвездочных отелях предполагается не давать ключи от номеров, вместо ключей будут QR-коды на смартфонах. Персоналу на стойках регистрации раздадут бесконтактные термометры для измерения температуры у вновь прибывших гостей. Оплату очень желательно производить бесконтактными способами, то есть банковскими картами или онлайн-платежами через смартфон, чтобы избежать использования наличных.
Кроме того, не будет знаменитых шведских столов по принципу "все включено". Образцы блюд выставят в застекленных витринах или будут показывать на экранах телевизоров и планшетов, а посетители станут заказывать через официанта. Столики расставят на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга, а стулья должны стоять в 60 сантиметрах один от другого. Также в столовых и холлах не будут работать аппараты для чая, кофе, соков - напитки тоже придется заказывать.
В комнатах должны быть одноразовые туалетные принадлежности и стаканы.
Спа-процедуры, массаж, сауна окажутся доступны только в гостиницах, имеющих сертификат о медицинском туризме.
В холлах отелей развесят наглядную информацию о правилах гигиены в условиях пандемии. Эту же информацию станут транслировать по отельным телевизорам.
От гостей станут требовать сведения о местах, посещенных за последние 14 дней, о хронических заболеваниях и о том, болел ли клиент коронавирусом. Если коронавирусная инфекция будет выявлена у гостя во время проживания в отеле, его должны изолировать и вызвать специальные службы, которые эвакуируют больного в медучреждение.
Предполагается, что пятизвездочные отели на средиземноморском побережье Турции могут открыться уже в июне. Вероятно, в течение лета постепенно начнут работу и остальные гостиницы. Однако до начала работы все они должны пройти процесс сертификации согласно правилам Минтуризма Турции, включающий 103 параметра. Процесс сертификации предполагается начать уже на днях.
"Программа сертификации должна гарантировать, что наши гости проведут свой отпуск безопасным и гигиеничным образом и будут чувствовать себя комфортно во время визита", - отметил министр Эрсой.
16 мая 2020
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
— 16 мая 2020 —
62-летний пенсионер из Бахмуту умер 15 мая от COVID-19. Это четвертая смерть от коронавирус на Донетчине с начала объявления карантина. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 15 мая 2020 —
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на работу российских веб-ресурсов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассников», на три года — до 15 мая 2023 года. Соответствующий документ (№184 / 2020) был обнародован около полуночи 14 мая и моментально вступил в силу.
— 15 мая 2020 —
В Украине вступил в силу закон, которым отменяется действие штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали в автоматическом режиме.
— 15 мая 2020 —
По мере того, как в Украине снимают различные карантинные ограничения, приближается начало отпускного сезона. Но отдохнуть как обычно у украинцев не получится – во многих странах ограничения на въезд и авиасообщение планируют восстанавливать очень осторожно. О том, куда украинцы смогут отправиться в ближайшие месяцы и станет ли внутренний туризм альтернативой поездке за рубеж – в материале РБК-Украина.
Приветствую, гость! Вход
16 мая 2020
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Турция откроет отели и ужесточит правила поведения»
Туристическая индустрия Турции готовится открыть отели этим летом и составила список мер, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.