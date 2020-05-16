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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
16 мая 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Туристическая индустрия Турции готовится открыть отели этим летом и составила список мер, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Разработанное ведомством положение "О мерах безопасности в отелях и туристических объектах и пошаговой нормализации ситуации в сфере туризма" предполагает ужесточение правил обслуживания и поведения на территории отелей, чтобы не допустить распространения инфекции, сообщает РГ.

В частности, лежаки и навесы у бассейнов должны быть установлены с учетом социальной дистанции. Не будут работать детские игровые площадки, причем это касается не только отелей - также планируется не открывать развлекательные детские комплексы и парки.

Что касается размещения, то в пятизвездочных отелях предполагается не давать ключи от номеров, вместо ключей будут QR-коды на смартфонах. Персоналу на стойках регистрации раздадут бесконтактные термометры для измерения температуры у вновь прибывших гостей. Оплату очень желательно производить бесконтактными способами, то есть банковскими картами или онлайн-платежами через смартфон, чтобы избежать использования наличных.

Кроме того, не будет знаменитых шведских столов по принципу "все включено". Образцы блюд выставят в застекленных витринах или будут показывать на экранах телевизоров и планшетов, а посетители станут заказывать через официанта. Столики расставят на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга, а стулья должны стоять в 60 сантиметрах один от другого. Также в столовых и холлах не будут работать аппараты для чая, кофе, соков - напитки тоже придется заказывать.

В комнатах должны быть одноразовые туалетные принадлежности и стаканы.

Спа-процедуры, массаж, сауна окажутся доступны только в гостиницах, имеющих сертификат о медицинском туризме.

В холлах отелей развесят наглядную информацию о правилах гигиены в условиях пандемии. Эту же информацию станут транслировать по отельным телевизорам.

От гостей станут требовать сведения о местах, посещенных за последние 14 дней, о хронических заболеваниях и о том, болел ли клиент коронавирусом. Если коронавирусная инфекция будет выявлена у гостя во время проживания в отеле, его должны изолировать и вызвать специальные службы, которые эвакуируют больного в медучреждение.

Предполагается, что пятизвездочные отели на средиземноморском побережье Турции могут открыться уже в июне. Вероятно, в течение лета постепенно начнут работу и остальные гостиницы. Однако до начала работы все они должны пройти процесс сертификации согласно правилам Минтуризма Турции, включающий 103 параметра. Процесс сертификации предполагается начать уже на днях.

"Программа сертификации должна гарантировать, что наши гости проведут свой отпуск безопасным и гигиеничным образом и будут чувствовать себя комфортно во время визита", - отметил министр Эрсой.

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Комментарии к статье «Турция откроет отели и ужесточит правила поведения»

Туристическая индустрия Турции готовится открыть отели этим летом и составила список мер, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

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