Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк

Украинский олигарх Ринат Ахметов очень хочет вернуться в родной Донецк. По его мнению, это произойдет не скоро или вообще не никогда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное интервью Ахметова "Радіо Свобода".

Ахметов заявил, что ему больно от того, что он уже шесть лет не был в своем родном Донецке.

"Что я не могу пройтись по родным улицам и поговорить с земляками. Что я не могу навестить родные могилы, не могу сходить на могилу отца", - сообщил он.

Ахметов выразил надежду, чтобы это все поскорее произошло.

"И, наверное, боюсь, что это не произойдет или произойдет не скоро", - добавил он.