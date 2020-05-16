Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты

Министерство здравоохранения обнародовало правила работы парикмахерских и салонов красоты в период смягчения карантина. Об этом говорится в Telegram—канале МОЗ.

"Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", - говорится в сообщении.

Для посетителей предусматриваются следующие правила:

наличие средств индивидуальной защиты;

предварительная запись;

ожидания на улице;

не более 1 человека на 5 кв. м.

Также предусмотрены правила для работников: