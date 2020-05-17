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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
17 мая 2020 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Шесть новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение суток, 16 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Положительные результаты ПЦР-исследований на наличие вируса получили:

  • три жители Мангушського района (40-летняя женщина и два мужчины - 81 и 47 лет);
  • 57-летняя женщина и 58-летний мужчина из Никольского района;
  • 48-летняя жительница Мариуполя.

Все они - из контактного круга лиц, у которых наличие вируса обнаружили ранее.

С начала объявления карантина в Донецкой области зафиксирован 131 случай поражения СOVID-19. 4 из них завершились летально, 45 пациентов выздоровели, 82 продолжают лечение. 

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Шесть новых случаев коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение суток, 16 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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