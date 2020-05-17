В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19

— 16 мая 2020 —

Украинский олигарх Ринат Ахметов очень хочет вернуться в родной Донецк. По его мнению, это произойдет не скоро или вообще не никогда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное интервью Ахметова "Радіо Свобода".

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