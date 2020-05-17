″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году состоится в Роттердаме. Об этом 16 мая было объявлено в ходе специального шоу Europe Shine A Light (Европа зажигает свет).

Кроме конкурсантов 2020 года в концерте участвовали победители и призеры «Евровидения» прошлых лет.

Двухчасовое онлайн-шоу транслировалось в 45 странах. Под занавес концерта все артисты, номинированы для участия в ESC 2020, исполнили вместе хит "Love Shine a Light". Именно с этой песней в 1997 году на конкурсе "Евровидение" победила британская группа Katrina and the Waves. В условиях пандемии COVID-19 совместное исполнение песни проходило в режиме онлайн, а каждый артист находился у себя дома.

Мероприятие завершилось важным объявлением о том, что в 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Некоторые страны уже утвердили отобранных в этом году артистов для участия в следующем конкурсе. Согласно правилам «Евровидения», музыкантам придется написать новые песни: конкурсная композиция должна быть обнародована не раньше сентября.