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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
19 мая 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться. Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше – наиболее похожий к нам сценарий, мы похожи по количеству тестирований и по случаям заболевания. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем не учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", – рассказал Ляшко.

Ляшко также не исключил, что в случае стремительного снижения заболеваний, карантин в Украине может быть отменен преждевременно.

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Комментарии к статье «Карантин в Украине будет действовать до 22 июня»

Карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться. Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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