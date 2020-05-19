|19 мая 2020
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Конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в этом году в Варшаве. Европейский вещательный союз сообщил, что провести его планируют 29 ноября, передает "Суспільне мовлення".
И. о. президента TVP Мацей Лопинський рассказал, что лозунг международного фестиваля – "Сдвинь мир" (Move the World) и он направлен на то, чтобы напомнить о силе единства.
"События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, например, песенный конкурс Евровидение, важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду. Лозунг нынешнего Детского Евровидения "Сдвинь мир" подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. Одной из таких действий является конкурс "Евровидение". Рад, что после успеха прошлогоднего события TVP снова выбрали организатором этого невероятного музыкального мероприятия", - сказал Мацей Лопинський.
Напомним, в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Украина также примет участие в Детском Евровидении-2020. Уже в начале лета объявят национальный отбор, который состоится онлайн.
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19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
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• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
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Конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в этом году в Варшаве. Европейский вещательный союз сообщил, что провести его планируют 29 ноября, передает "Суспільне мовлення".