Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве

Конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в этом году в Варшаве. Европейский вещательный союз сообщил, что провести его планируют 29 ноября, передает "Суспільне мовлення".

И. о. президента TVP Мацей Лопинський рассказал, что лозунг международного фестиваля – "Сдвинь мир" (Move the World) и он направлен на то, чтобы напомнить о силе единства.

"События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, например, песенный конкурс Евровидение, важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду. Лозунг нынешнего Детского Евровидения "Сдвинь мир" подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. Одной из таких действий является конкурс "Евровидение". Рад, что после успеха прошлогоднего события TVP снова выбрали организатором этого невероятного музыкального мероприятия", - сказал Мацей Лопинський.

Напомним, в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Украина также примет участие в Детском Евровидении-2020. Уже в начале лета объявят национальный отбор, который состоится онлайн.