В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19

Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтверждено 22 мая у 69-летнего мариупольца, который инфицировался от лица, у которого наличие вируса была подтверждена ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.