 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
22 мая 2020 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтверждено 22 мая у 69-летнего мариупольца, который инфицировался от лица, у которого наличие вируса была подтверждена ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

С начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 142 случая заболевания COVID-19. 4 из них завершились летально, 58 пациентов выздоровело, 80 продолжают лечение.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 мая 2020

В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19

В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках

21 мая 2020

Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры

Типы электродвигателей и принципы их работы

В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России

"Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня

19 мая 2020

Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве

Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе

Карантин в Украине будет действовать до 22 июня

В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион

В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19

18 мая 2020

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны

Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса

Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%

Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии

17 мая 2020

″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме

В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19

16 мая 2020

Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты

Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк

В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан

Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина

Турция откроет отели и ужесточит правила поведения

В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

15 мая 2020

ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%

Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД

С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса

Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом

Также в разделе

В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках

— 22 мая 2020 —

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая, - сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

Читать далее ⇒

Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры

— 21 мая 2020 —

На военную службу в июне-июле 2020 году призовут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и не проходивших военную службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Читать далее ⇒

Типы электродвигателей и принципы их работы

— 21 мая 2020 —

Электрические двигатели построены на принципе электромагнитной индукции, который заставляет вал с медной катушкой, помещённый внутрь большого магнита, вращаться под действием электрического тока, поданного на обмотки магнита и вала.

Читать далее ⇒

В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России

— 21 мая 2020 —

3 новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в 20 мая в Мариуполе и 1 в Краматорске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19»

Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтверждено 22 мая у 69-летнего мариупольца, который инфицировался от лица, у которого наличие вируса была подтверждена ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%

В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан

Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 мая 2020

В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19

В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках

21 мая 2020

Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры

Типы электродвигателей и принципы их работы

В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России

"Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня

19 мая 2020

Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве

Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе

Карантин в Украине будет действовать до 22 июня

В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион

В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19

18 мая 2020

ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны

Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса

Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%

Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии

17 мая 2020

″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме

В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19

16 мая 2020

Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты

Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк

В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан

Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина

Турция откроет отели и ужесточит правила поведения

В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

15 мая 2020

ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%

Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД

С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов

Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году

Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса

Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top