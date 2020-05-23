|23 мая 2020
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Сервисные центры МВД с 22 мая возобновляют принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Данное решение Кабмин Украины принял на заседании 20 мая, - сообщает пресс-служба МВД Украины.
Эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности: - с одновременным пребыванием в авто не более двух человек; при отсутствии явных признаков ОРВИ; в одетых на лице защитных масках.
Желающим сдать практический экзамен надо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен.
В МВД напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или в сообщениях на официальном Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД.
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• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
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Комментарии к статье «В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны»
Сервисные центры МВД с 22 мая возобновляют принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Данное решение Кабмин Украины принял на заседании 20 мая, - сообщает пресс-служба МВД Украины.