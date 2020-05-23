В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны

Сервисные центры МВД с 22 мая возобновляют принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Данное решение Кабмин Украины принял на заседании 20 мая, - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, в частности: - с одновременным пребыванием в авто не более двух человек; при отсутствии явных признаков ОРВИ; в одетых на лице защитных масках.

Желающим сдать практический экзамен надо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен.

В МВД напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или в сообщениях на официальном Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД.