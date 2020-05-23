Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд

Качество приготовленных блюд во многом зависит от правильного выбора кухонной посуды. В арсенале каждой домашней хозяйки должно быть достаточное количество аксессуаров, предназначенных для тепловой обработки продуктов питания. Как правило, наборы кухонных приспособлений состоят из кастрюль, сковородок, казанов, чайных принадлежностей, изделий для выпечки, столовых приборов.

Основные преимущества чугунной посуды

Повышенным спросом среди домашних хозяек пользуются изделия, созданные из чугунного материала. Их единственный недостаток – достаточно большой вес. Чугунная посуда способна длительное время сохранять тепло, поэтому она идеально подходит для тушения или томления пищевых продуктов. Она имеет много эксплуатационных преимуществ:

способность равномерно распределять температуру;

высокие прочностные показатели;

экологическая безопасность;

простота ухода;

безупречный вкус приготовленных блюд.

Изготовленная из чугуна утятница – это оптимальный выбор для тушения мясных продуктов. Кастрюля такого вида достаточно вместительная и глубокая. Она характеризуется утолщенным дном и тяжелой герметически закрывающейся крышкой. Элипсовидная форма посуды позволяет уложить тушку утки или другой птицы вместе с крупой, картошкой или различными овощами. Крышка утятницы предотвращает испарение жидкости в процессе готовки блюда. Утолщенные стенки длительное время сохраняют тепло, поэтому уложенные в емкость продукты не пересушиваются и не пригорают.

Эксплуатационные особенности посуды из нержавеющей стали

К основным характеристикам посуды из нержавеющего материала можно отнести эстетическую привлекательность, долговечность, небольшой вес, удобность использования. Кастрюли не вступают в химическую реакцию с продуктами питания. Их дно состоит из нескольких слоев, в зависимости от производителя и целей применения посуды. Нержавеющие аксессуары не нуждаются в особенном уходе. После использования их достаточно помыть теплой водой с мыльным средством, ополоснуть и насухо вытереть полотенцем.

Эмалированные кухонные аксессуары

Многие домашние хозяйки предпочитают использовать кухонную посуду, покрытую эмалированным слоем. Кастрюли, чайники, гусятницы, лотки и миски отличаются яркостью цветовых оттенков, разнообразием форм и размеров. Изготовление посуды осуществляется по определенной схеме:

создание штампованной металлической заготовки;

очищение и обезжиривание поверхности;

нанесение эмалевого слоя;

обжиг в специальной печи с высокой температурой;

нанесение декоративных изображений;

установка фурнитурных элементов.

Эмалированная посуда идеально подходит для приготовления супов, гарниров, компотов и овощей. Для блюд на основе молока больше подходят кастрюли из нержавеющего материала. Для готовки в печах производится толстостенная посуда с эмалевым слоем. Ее можно применять при температурном режиме до + 250 градусов по Цельсию.