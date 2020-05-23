Как выбрать холодильник для кухни

|2 мая 2020
|Просмотров: 20
Холодильник предназначен для хранения продуктов при рекомендованных производителями температурных условиях. В продаже представлено большое количество моделей, отличающихся дополнительными опциями, вместимостью, размерами, наличием или отсутствием дисплея и т. д. Важность выбора этой бытовой техники связана с тем, что его покупают на долгие годы.
Перед тем как выбирать холодильник для кухни, нужно определиться с местом его расположения. От этого зависит тип модели. Необходимо замерять рулеткой пространство для бытовой техники, а потом выбирать ее с учетом длины и ширины. Нужно проверить расположение розетки — она должна находиться рядом. Также необходимо удостовериться, что достаточно места для открытия холодильника. Он не должен мешать проходу. Для некоторых моделей требуется подключения к водопроводу, о чем нужно тоже заранее побеспокоиться.
Если раньше на выбранном месте уже стоял холодильник, но его нужно заменить новой моделью, то рекомендуется выбирать устройство, идентичное по дизайну и габаритам. Тогда не возникнет никаких проблем с установкой этой бытовой техники. Если кухня небольшая, то типичные размеры 60х60х150 идеально подойдут для нее. Специалисты советуют выбирать бытовую технику с учетом габаритов кухни и наличия свободного места в ней. При совсем ограниченных возможностях можно использовать миниатюрный холодильник, высота которого 50 см, если особых ограничений нет, тогда выбирается стандартная высота — 150-200 см.
Привычные всем 2-камерные холодильники бывают следующих типов:
Кроме того, бывают холодильники с одной створкой или многостворчатые, все они имеют разную компоновку.
Одним из важных критериев при выборе холодильника является полезный объем. Определяя этот параметр, необходимо учитывать, что еда должна располагаться на полках не вплотную. Между продуктами должно быть небольшое расстояние, чтобы воздух внутри камеры смог нормально циркулировать.
Если внешние габариты у устройств одинаковые, то это не означает, что и внутри них полезный объем такой же. Для 1-2 жильцов подойдет устройство на 180-250 л. Если в семье живет 5 человек, то специалисты советуют присмотреться к моделям на 350 л. Также существуют устройства с системой side-by-side, у которых полезный объем может достигать 500 л или больше.
23 мая 2020
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
— 23 мая 2020 —
Сервисные центры МВД с 22 мая возобновляют принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Данное решение Кабмин Украины принял на заседании 20 мая, - сообщает пресс-служба МВД Украины.
— 22 мая 2020 —
Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтверждено 22 мая у 69-летнего мариупольца, который инфицировался от лица, у которого наличие вируса была подтверждена ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 22 мая 2020 —
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая, - сообщает пресс-служба Минобразования Украины.
— 22 мая 2020 —
Качество приготовленных блюд во многом зависит от правильного выбора кухонной посуды. В арсенале каждой домашней хозяйки должно быть достаточное количество аксессуаров, предназначенных для тепловой обработки продуктов питания. Как правило, наборы кухонных приспособлений состоят из кастрюль, сковородок, казанов, чайных принадлежностей, изделий для выпечки, столовых приборов.
Приветствую, гость! Вход
23 мая 2020
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.