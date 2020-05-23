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Бездумная исполнительность

Как выбрать холодильник для кухни

Татьяна Ковалева
2 мая 2020 Просмотров: 20  

Холодильник предназначен для хранения продуктов при рекомендованных производителями температурных условиях. В продаже представлено большое количество моделей, отличающихся дополнительными опциями, вместимостью, размерами, наличием или отсутствием дисплея и т. д. Важность выбора этой бытовой техники связана с тем, что его покупают на долгие годы.

Расчет размера холодильника

Перед тем как выбирать холодильник для кухни, нужно определиться с местом его расположения. От этого зависит тип модели. Необходимо замерять рулеткой пространство для бытовой техники, а потом выбирать ее с учетом длины и ширины. Нужно проверить расположение розетки — она должна находиться рядом. Также необходимо удостовериться, что достаточно места для открытия холодильника. Он не должен мешать проходу. Для некоторых моделей требуется подключения к водопроводу, о чем нужно тоже заранее побеспокоиться.

Если раньше на выбранном месте уже стоял холодильник, но его нужно заменить новой моделью, то рекомендуется выбирать устройство, идентичное по дизайну и габаритам. Тогда не возникнет никаких проблем с установкой этой бытовой техники. Если кухня небольшая, то типичные размеры 60х60х150 идеально подойдут для нее. Специалисты советуют выбирать бытовую технику с учетом габаритов кухни и наличия свободного места в ней. При совсем ограниченных возможностях можно использовать миниатюрный холодильник, высота которого 50 см, если особых ограничений нет, тогда выбирается стандартная высота — 150-200 см.

Компоновка холодильника

Привычные всем 2-камерные холодильники бывают следующих типов:

  • с морозильной камерой, расположенной вверху. Раньше именно такими делали эту бытовую технику, хотя сейчас тоже можно встреть подобные модели;
  • с морозильной камерой, находящейся внизу. Такая конструкция у большинства современных моделей;
  • французская дверь. У таких изделий морозильная камера широкая, а над ней располагается холодильная камера с двумя створами. Такая модель имеет большой объем, а продукты удобно группируются по всем полкам;
  • side-by-side. Это американский вариант, в котором морозильная и холодильная камера располагаются по бокам. В ширину техника достигает 120 см.

Кроме того, бывают холодильники с одной створкой или многостворчатые, все они имеют разную компоновку.

Полезный объем

Одним из важных критериев при выборе холодильника является полезный объем. Определяя этот параметр, необходимо учитывать, что еда должна располагаться на полках не вплотную. Между продуктами должно быть небольшое расстояние, чтобы воздух внутри камеры смог нормально циркулировать.

Если внешние габариты у устройств одинаковые, то это не означает, что и внутри них полезный объем такой же. Для 1-2 жильцов подойдет устройство на 180-250 л. Если в семье живет 5 человек, то специалисты советуют присмотреться к моделям на 350 л. Также существуют устройства с системой side-by-side, у которых полезный объем может достигать 500 л или больше.

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