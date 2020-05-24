В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города

Один человек заболел, три выздоровели - такая статистика заболеваемости COVID-19 за 23 мая, на Донетчине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Инфицированная 32-летняя жительница Краматорска. Путь поражения и круг ее контактных лиц устанавливается.

Выздоровели две женщины (60-летняя из Славянска и 54-летняя из Константиновки) и 28-летний мужчина из Николаевки.

С начала объявления карантина в Донецкой области подтверждено 143 случая коронавирусной болезни. Из них 4 случая закончились летально, 61 пациент выздоровел, 78 продолжают лечение.