|24 мая 2020
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Один человек заболел, три выздоровели - такая статистика заболеваемости COVID-19 за 23 мая, на Донетчине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Инфицированная 32-летняя жительница Краматорска. Путь поражения и круг ее контактных лиц устанавливается.
Выздоровели две женщины (60-летняя из Славянска и 54-летняя из Константиновки) и 28-летний мужчина из Николаевки.
С начала объявления карантина в Донецкой области подтверждено 143 случая коронавирусной болезни. Из них 4 случая закончились летально, 61 пациент выздоровел, 78 продолжают лечение.
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— 23 мая 2020 —
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— 22 мая 2020 —
Холодильник предназначен для хранения продуктов при рекомендованных производителями температурных условиях. В продаже представлено большое количество моделей, отличающихся дополнительными опциями, вместимостью, размерами, наличием или отсутствием дисплея и т. д. Важность выбора этой бытовой техники связана с тем, что его покупают на долгие годы.
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24 мая 2020
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
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Комментарии к статье «В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города»
Один человек заболел, три выздоровели - такая статистика заболеваемости COVID-19 за 23 мая, на Донетчине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.