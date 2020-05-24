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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
24 мая 2020 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Один человек заболел, три выздоровели - такая статистика заболеваемости COVID-19 за 23 мая, на Донетчине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Инфицированная 32-летняя жительница Краматорска. Путь поражения и круг ее контактных лиц устанавливается.

Выздоровели две женщины (60-летняя из Славянска и 54-летняя из Константиновки) и 28-летний мужчина из Николаевки.

С начала объявления карантина в Донецкой области подтверждено 143 случая коронавирусной болезни. Из них 4 случая закончились летально, 61 пациент выздоровел, 78 продолжают лечение.

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Комментарии к статье «В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города»

Один человек заболел, три выздоровели - такая статистика заболеваемости COVID-19 за 23 мая, на Донетчине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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