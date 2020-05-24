Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина

|24 мая 2020
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В Минстерство здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина. В частности, останутся средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.
Об этом во время брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии.
"У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно", - отметил Степанов.
Он отметил, что Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятия всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.
"Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией", - добавил Степанов.
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• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
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• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
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21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
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• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
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19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
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Комментарии к статье «Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина»
В Минстерство здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни украинцев даже после окончания карантина. В частности, останутся средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.