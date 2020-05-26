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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
26 мая 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Регулярные пригородные и междугородные пассажирские перевозки возобновлены в Донецкой области 26 мая в связи с ослаблением карантинных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

«Решением территориальной комиссии возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на городском, пригородном и междугородном внутренне областном сообщении. То есть с сегодняшнего дня все перевозчики приступили к работе. Автовокзалы уже начали продавать билеты», - сказал Артем Литвинов. 

В то же время он отметил, что открытие межобластного транспортного сообщения будет происходить после следующего этапа смягчения карантина – с 1 июня.

«Межобластные перевозки, по всем прогнозам, у нас могут быть с 1 июня. Это также касается железной дороги. Соответствующее решение должна принять областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - резюмировал Литвинов.
По материалам: Остров

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Регулярные пригородные и междугородные пассажирские перевозки возобновлены в Донецкой области 26 мая в связи с ослаблением карантинных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

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