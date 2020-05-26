Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки

|26 мая 2020
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Регулярные пригородные и междугородные пассажирские перевозки возобновлены в Донецкой области 26 мая в связи с ослаблением карантинных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.
«Решением территориальной комиссии возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на городском, пригородном и междугородном внутренне областном сообщении. То есть с сегодняшнего дня все перевозчики приступили к работе. Автовокзалы уже начали продавать билеты», - сказал Артем Литвинов.
В то же время он отметил, что открытие межобластного транспортного сообщения будет происходить после следующего этапа смягчения карантина – с 1 июня.
«Межобластные перевозки, по всем прогнозам, у нас могут быть с 1 июня. Это также касается железной дороги. Соответствующее решение должна принять областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - резюмировал Литвинов.
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• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
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• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
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Регулярные пригородные и междугородные пассажирские перевозки возобновлены в Донецкой области 26 мая в связи с ослаблением карантинных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.