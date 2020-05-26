|26 мая 2020
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НКРЭКУ планирует ввести новую платежку за электричество. Украинцев могут обязать отдельно платить за поставку и транспортировку электроэнергии.
Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.
По его словам, такое разделение уже существует для промышленности. Кроме того, именно по такому принципу работает энергетическая отрасль во всем мире.
"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это природная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании", - заявил Тарасюк.
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• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
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Комментарии к статье «Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить»
НКРЭКУ планирует ввести новую платежку за электричество. Украинцев могут обязать отдельно платить за поставку и транспортировку электроэнергии.