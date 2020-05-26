Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить

НКРЭКУ планирует ввести новую платежку за электричество. Украинцев могут обязать отдельно платить за поставку и транспортировку электроэнергии.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

По его словам, такое разделение уже существует для промышленности. Кроме того, именно по такому принципу работает энергетическая отрасль во всем мире.

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это природная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании", - заявил Тарасюк.