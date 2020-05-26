Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе

Железнодорожное сообщение в Украине возобновят на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось ранее. Об этом "Сніданку з "1+1" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Отмечается, что запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, после них поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. При этом курсировать они будут прежде всего в южные регионы Украины, чтобы граждане могли добраться до моря. Также запустят движение поездов за границу.

По словам министра, в среду или с четверга в продаже появятся железнодорожные билеты. Несмотря на то, что цены на них поднимать не будут, стоимость проезда вырастет. Это связано с началом летнего сезона – с июня и до конца августа билеты продаются с повышенным коэффициентом (плюс 7%).

Также Криклий отметил, что в поезд не пустят без маски, а пассажирам будут мерить температуру.

"Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Что касается купе и плацкарта, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселяться – и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться", – уточнил глава ведомства.