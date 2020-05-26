Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об Артеке, то это возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина, потому что для нас очень важно, чтобы риск заражения был практически минимальным, практически отсутствующим, если мы говорим о наших детях", - отметил Степанов.