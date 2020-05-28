Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов

|28 мая 2020
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После возобновления железнодорожного сообщения в Украине в поездах будут действовать новые правила. В частности, в поездах решили временно запретить продажу напитков. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Так, после возобновления движения поездов с 1 июня будут продавать только 50% мест в вагонах, то есть не больше 2 пассажиров в одном купе. Для посадки в вагон пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры.
Проводники во время рейса каждый час будут проводить уборку, а в каждом вагоне установят санитайзер для пассажиров.
Кроме того, рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам без надобности. Решено временно отказаться от продажи чая и кофе, а кипяток проводники будут предоставлять в собственную посуду пассажиров.
Перед каждым рейсом поезда будут проходить усиленную дезинфекцию, также усилили и обработку постельного белья.
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26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
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Комментарии к статье «Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов»
После возобновления железнодорожного сообщения в Украине в поездах будут действовать новые правила. В частности, в поездах решили временно запретить продажу напитков. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".