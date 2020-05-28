Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев

«Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние «Золотой сотни» превысило $31 млрд, на первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов. В список долларовых миллиардеров вернулся Петр Порошенко

Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние его участников составило $31,4 млрд. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. «По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — отмечает издание.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же «Forbes Украина» оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр». Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд. Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Также в рейтинг вошли экс-партнер «Газпрома» Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом «Хортица», Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в «Москва-Сити» сразу два небоскреба — «Евразию» и «Империю».