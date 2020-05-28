Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт

|28 мая 2020
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Букмекерская компания GGbet считается первой легальной российской конторой, которая начала предлагать ставки в киберспорте. Также она предлагает линии и росписи для событий в других видах спорта. Ее деятельность уже оценили многие любители пощекотать себе нервы.
GGbet имеет специализацию с ориентацией именно на кибеспорт, поэтому ставки – главное направление компании, хотя представлены и привычные виды спорта. На официальном сайте https://ггбет.рф можно поставить на все популярные игры: «Дота2», League of Legends, CS:GO, WoT и другие распространенные варианты. Еще можно выбрать игры и для консолей (Call of Duty) либо мобильных телефонов. Акцентировано внимание на играх класса The International. Букмекер предоставляет большой коэффициент, который иногда доходит до 5-10%.
Матчи сортируются по временному принципу. Пользователи могут применять удобный фильтр, где все поединки распределяются по турнирам и дисциплинам. В разделе «Ближайшие события» можно посмотреть все, что произойдет в скором времени в мире киберспорта. В категории «Аутрайты» можно предугадывать тех, кто выиграет в турнире. Закладка «Результаты» содержит информацию по всем матчам, которые уже прошли. На платформе GGbet представлена возможность поставить сразу на те события, которые сейчас есть в онлайн-режиме.
В росписи представлены ставки на разнообразные варианты исходов, команд-участников, которые победили, на четные и нечетные либо точные счеты. Кроме того, есть отдельные маркеры, например, кто первым уничтожит объект, попадет ли игрок в топ-10, сколько будет длиться поединок и многое другое.
Так как букмекерская компания не делала линии на футбол, то она добавила соревнования по киберфутболу. Поставить можно как в лайве, так и в прематче.
Компания GGbet быстро завоевала доверие клиентов. Это один из самых популярных букмекеров. Компания обеспечивает полную защищенность данных пользователей от постороннего вмешательства.
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• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
• Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина
26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
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