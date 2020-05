Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт

Киберспорт​ от букмекера GGbet

GGbet имеет специализацию с ориентацией именно на кибеспорт, поэтому ставки – главное направление компании, хотя представлены​ и привычные виды спорта. На официальном сайте https://ггбет.рф можно поставить на все популярные игры: «Дота2», League of Legends, CS:GO, WoT и другие распространенные варианты. Еще можно выбрать игры и для консолей (Call of Duty) либо мобильных телефонов. Акцентировано внимание на играх класса The International. Букмекер предоставляет большой коэффициент, который иногда доходит до 5-10%.

Матчи сортируются по временному принципу. Пользователи могут применять удобный фильтр, где все поединки распределяются по турнирам и дисциплинам. В разделе «Ближайшие события» можно посмотреть все, что произойдет в скором времени в мире киберспорта. В категории «Аутрайты» можно предугадывать тех, кто выиграет в турнире. Закладка «Результаты» содержит информацию по всем матчам, которые уже прошли. На платформе GGbet представлена возможность поставить сразу на те события, которые сейчас есть в онлайн-режиме.

В росписи представлены ставки на разнообразные варианты исходов, команд-участников, которые победили, на четные и нечетные либо точные счеты. Кроме того, есть отдельные маркеры, например, кто первым уничтожит объект, попадет ли игрок в топ-10, сколько будет длиться поединок и многое другое.

Так как букмекерская компания не делала линии на футбол, то она добавила соревнования по киберфутболу. Поставить можно как в лайве, так и в прематче.

Главные преимущества букмекера

Удобный интерфейс. Сайт продуман до мелочей. Любую информацию легко найти самостоятельно.

Представляет разные промокоды, благодаря которым можно получать предложения по акциям, бонусы.

Отлично работает техническая поддержка.

Можно принимать участие из любой точки мира.

Можно заходить на сайт с любого устройства – как персонального компьютера, так и смартфона, планшета.

Компания GGbet быстро завоевала доверие клиентов. Это один из самых популярных букмекеров. Компания обеспечивает полную защищенность данных пользователей от постороннего вмешательства.