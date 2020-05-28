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Бездумная исполнительность

Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт

Татьяна Ковалева
28 мая 2020 Просмотров: 58  

Букмекерская компания GGbet считается первой легальной российской конторой, которая начала предлагать ставки в киберспорте. Также она предлагает линии и росписи для событий в других видах спорта. Ее деятельность уже оценили многие любители пощекотать себе нервы.

Киберспорт​ от букмекера GGbet

GGbet имеет специализацию с ориентацией именно на кибеспорт, поэтому ставки – главное направление компании, хотя представлены​ и привычные виды спорта. На официальном сайте https://ггбет.рф можно поставить на все популярные игры: «Дота2», League of Legends, CS:GO, WoT и другие распространенные варианты. Еще можно выбрать игры и для консолей (Call of Duty) либо мобильных телефонов. Акцентировано внимание на играх класса The International. Букмекер предоставляет большой коэффициент, который иногда доходит до 5-10%.

Матчи сортируются по временному принципу. Пользователи могут применять удобный фильтр, где все поединки распределяются по турнирам и дисциплинам. В разделе «Ближайшие события» можно посмотреть все, что произойдет в скором времени в мире киберспорта. В категории «Аутрайты» можно предугадывать тех, кто выиграет в турнире. Закладка «Результаты» содержит информацию по всем матчам, которые уже прошли. На платформе GGbet представлена возможность поставить сразу на те события, которые сейчас есть в онлайн-режиме.

В росписи представлены ставки на разнообразные варианты исходов, команд-участников, которые победили, на четные и нечетные либо точные счеты. Кроме того, есть отдельные маркеры, например, кто первым уничтожит объект, попадет ли игрок в топ-10, сколько будет длиться поединок и многое другое.

Так как букмекерская компания не делала линии на футбол, то она добавила соревнования по киберфутболу. Поставить можно как в лайве, так и в прематче.

Главные преимущества букмекера

  • Удобный интерфейс. Сайт продуман до мелочей. Любую информацию легко найти самостоятельно.
  • Представляет разные промокоды, благодаря которым можно получать предложения по акциям, бонусы.
  • Отлично работает техническая поддержка.
  • Можно принимать участие из любой точки мира.
  • Можно заходить на сайт с любого устройства – как персонального компьютера, так и смартфона, планшета.

Компания GGbet быстро завоевала доверие клиентов. Это один из самых популярных букмекеров. Компания обеспечивает полную защищенность данных пользователей от постороннего вмешательства.

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