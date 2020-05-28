Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно

Слова «китайская чайная церемония» ассоциируются с набором посуды и загадочными ритуалами. На самом деле, китайский чай можно заварить без лишних сложностей, даже в обычной кружке.

Если хотите устроить чаепития по всем канонам, используйте гайвань, пиалы и чайный столик. Приветствуете простоту и удобство – выбирайте современный типод.

Ниже расскажем о вариантах заваривания чаев из Поднебесной и посуде, которая понадобится для этого.

Традиционное чаепитие

Когда-то китайцы варили чай в котелке на огне. Так до сих пор делают в некоторых странах Азии. Постепенно знать начала использовать специальную посуду и сформировался чайный канон. Чаепитие символизировало душевную гармонию и мир. Эти правила сохранились и до сих пор.

Предметы для традиционного китайского чаепития:

Чабань (чайная доска) . Аккуратный столик без ножек, на котором расставляют посуду. Чаще всего делают из дерева или бамбука. На чабань выливают много воды и чая, поэтому доска должна быть устойчивой к влаге.

. Аккуратный столик без ножек, на котором расставляют посуду. Чаще всего делают из дерева или бамбука. На чабань выливают много воды и чая, поэтому доска должна быть устойчивой к влаге. Гайвань . Заварник без ручки, состоит из чаши, крышечки и блюдца.

. Заварник без ручки, состоит из чаши, крышечки и блюдца. Чахай. Емкость, в которую сливают заваренный чай и уже оттуда разливают каждому участнику чаепития. Если бы разливали сразу из заварника, кому-то достался бы слишком насыщенный настой со дна, а кому-то слабый. Поэтому чахай называют «сосудом справедливости».

Пиала . Крошечные чашечки без ручки, которые позволяют пить только маленькими глотками. Так удается лучше ощутить каждую нотку во вкусе чая. Пиалы бывают из фарфора, глины, керамики.

. Крошечные чашечки без ручки, которые позволяют пить только маленькими глотками. Так удается лучше ощутить каждую нотку во вкусе чая. Пиалы бывают из фарфора, глины, керамики. Чахэ . Коробочка, в которую кладут чай перед завариванием.

Если классическое чаепитие кажется вам слишком запутанным, предлагаем более простой метод.

Современное заваривание китайского чая

Заварить любой сорт китайского чая можно в обычном заварнике. Но делать это лучше не настаиванием, а короткими проливами. Одну порцию заливают водой несколько раз. Для удобства изобрели специальные гунфу-чайники. Это заварники с кнопкой, которые также называют типодами или изипотами.

Типод состоит из двух колб. Во внутреннюю засыпают чай и наливают воду. Затем закрывают крышечку и ждут около минуты. Останется нажать кнопку на верхней панели и готовый настой окажется во внешней колбе. Можно сразу же разливать по чашкам и пить. Фильтр удерживает чаинки внутри и можно заливать чай водой еще и еще по такому же принципу.

Типод экономит время, не обжигает руки, чай получается таким же вкусным, как и в классической церемонии. Но в этом случае с завариванием справится даже новичок.

Изипоты бывают разных размеров. Компактные модели удобно брать с собой в офис, не придется отказываться от любимого напитка. Более вместительные подойдут для чаепитий большой компанией. Типод легко разобрать и вымыть. Кроме того, он подходит для заваривания абсолютно любого чая, от экзотических китайских сортов до привычных нам черных, зеленых и травяных.