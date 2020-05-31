"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

|31 мая 2020
|Просмотров: 20
|
Эпидемия коронавируса ударила по перевозкам и парализовала железную дорогу. С 18 марта "Укрзализныця" обслуживала лишь грузовые поезда, а единичными спецрейсами воспользовались украинцы, которые бежали от COVID-19 на родину. И вот спустя 75 дней поезда снова выходят на рельсы.
РБК-Украина собрало все, что нужно знать пассажирам: когда запускаются основные направления, введут ли дополнительные рейсы на ближайшие праздники и что нужно, чтобы попасть в вагон.
Как рассказал РБК-Украина спикер "Укрзализныци" Сергей Щур, первым запустят поезд "Интерсити +" по маршруту Киев-Константиновка. Он отправится с вокзала "Киев-Пассажирский" в понедельник 1 июня, в 06:12. Всего же в этот день на юг, центр и восток Украины отправятся 29 поездов. Рейсы выбраны исходя из того, как регионы выходили на второй этап ослабления карантина с возобновлением перевозок.
Ситуация с коронавирусом в западных областях отложила запуск транспорта в этом направлении на несколько дней. Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Ковель примут шесть поездов дальнего следования только с 4 июня.
Но часть западных регионов в эти дни совсем без ж/д перевозок не останется - пригородные электрички запускают Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий. Всего 1 июня на маршруты выйдут более 200 таких поездов в 10 областях Украины.
В самой "Укрзализныце" на вопросы о сроках запуска других маршрутов в проблемные регионы сослались на Кабинет министров и отсутствие решений местных комиссий по чрезвычайным ситуациям. От позиции правительства так же зависит возобновление международных рейсов.
На этой неделе открылась продажа билетов через электронный сервис УЗ и в кассах. Уже здесь пассажиров ждут первые ограничения. Из-за карантинных мер доступно только 50% мест в вагонах класса "купе" и "люкс" (не более двух человек), а также в поездах "Интерсити", где пассажиров будут рассаживать в шахматном порядке.
Общие и плацкартные вагоны пока не выйдут из депо, поскольку в них сложнее обеспечить дистанцию между пассажирами. Спикер "Укрзализныци" Сергей Щур заверил РБК-Украина, что ситуацию будут регулярно мониторить, и в дальнейшем поступит инструкция по работе плацкартов.
Ограниченный перечень маршрутов и отсутствие бюджетных вариантов, по всей видимости, скажутся на заполненности даже предложенных 50% мест. На 1 июня все еще можно купить билеты на все заявленные поезда, в том числе на такие популярные направления:
При этом на даты перед длинными выходными на Троицу свободных мест заметно меньше. Впрочем, продажа за несколько суток открыта не на все анонсированные поезда, а решения о добавлении новых составов могут приниматься ежедневно.
Что касается слухов о возможном повышении цен на билеты, то еще на прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий исключил такую возможность.
РБК-Украина спросила у профильного министерства и УЗ о рентабельности и без того убыточных пассажирских перевозок с ограничением в половину мест, но на момент публикации материала запрос остался без ответа.
О том, что карантин еще не закончился, напомнят при посадке и во время самой поездки. Чтобы попасть в вагон, необходимо пройти проверку температуры и иметь защитную маску. Пассажирам рекомендуют по возможности не передвигаться внутри поезда, кипяток можно будет получить только в свою посуду, а от продажи кофе и чая вообще временно отказались.
В каждом вагоне пообещали установить санитайзер, а проводники каждый час должны делать уборку. Сам подвижной состав перед отправлением будет проходить усиленную дезинфекцию, а постельное белье - дополнительную обработку.
Также возле железнодорожных касс на вокзалах нанесена разметка для соблюдения дистанции в очередях. Кроме того, по громкоговорителю будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.
Что касается пригородных электричек, то как в них будут контролировать 50% заполненности - пока не понятно. Поскольку часть пассажиров покупает билеты уже в вагоне.
Возобновление автобусных и железнодорожных перевозок наряду с внутренними перелетами отвечают первому этапу плана Министерства инфраструктуры, который обнародовали в середине мая. На втором - запустят 100% пригородных электричек и все поезда, кроме сезонных. Они начнут курсировать уже на третьем этапе вместе с международными.
В любом случае нынешняя динамика распространения коронавируса говорит о том, что "Укрзализныця" будет наращивать пассажиропоток. Компания заявляет, что готова гибко реагировать на спрос и назначать поезда на более популярные даты и направления. В частности, уже с 1 июня купить билет можно будет за 90 дней до даты отправления.
31 мая 2020
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
• Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина
26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
— 31 мая 2020 —
В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— 30 мая 2020 —
Китайский чай под названием “Да Хун Пао” удивительно раскрывает свой вкус, послевкусие, обладает притягивающим ароматом и выполняет невероятное воздействие на человеческий организм.
— 30 мая 2020 —
Кабинет министров Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы или линии разграничения с временно оккупированными территориями участникам внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает Правительственный портал.
— 30 мая 2020 —
JKR - это совершенно особенный фонд, базирующийся на Кипре, в Лимассоле. Благоприятная обстановка позволила развиться собственной уникальной системе компании, которая позволяет развивать проекты, а также инвестировать, напрямую или косвенно, сотрудничать с инвесторами в любом уголке мира.
Приветствую, гость! Вход
31 мая 2020
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
• Зарплаты украинцев обвалились за второй месяц карантина
26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам»
Эпидемия коронавируса ударила по перевозкам и парализовала железную дорогу. С 18 марта "Укрзализныця" обслуживала лишь грузовые поезда, а единичными спецрейсами воспользовались украинцы, которые бежали от COVID-19 на родину. И вот спустя 75 дней поезда снова выходят на рельсы.