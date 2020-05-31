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Бездумная исполнительность

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
31 мая 2020 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметили в Минздраве, с 1 июня возобновляют работу спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также будет восстановлено межобластное транспортное сообщение. При этом возобновление работы будет с определенными ограничениями.

Фитнес-залы:

  • разрешается посещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
  • обязательно наличие антисептиков на входе в заведение;
  • работники должны быть одеты в маски и респираторы;
  • запрещается использование многоразовых полотенец;
  • запрещены спа-зоны и оказание услуг массажа.

Бассейны:

  • для индивидуального посещения;
  • для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
  • в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;
  • в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Также Степанов отметил, что министерство не планирует изменять критерии соответствия областей к переходу к новому этапу ослабления карантина.

"Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот - и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем", - сказал Степанов.

Отметим, согласно критериям каждая область должна соответствовать следующим требованиям:

  • количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;
  • загруженность коек в больницах менее 50%;
  • охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня»

В Украине с 1 июня начнется третий этап ослабления карантина. Новые ослабления будут разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют критериям Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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