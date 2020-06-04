|4 июня 2020
|Просмотров: 70
|
Карантинные ограничения для контроля распространения COVID-19 снова ввели в Славянске. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 4 июня, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
На такой шаг в городе пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19. Только вчера были подтверждены диагнозы у 7 жителей Славянска.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, городская комиссия ТБЧС приняла ряд решений.
В частности, общественный транспорт с 8 июня возвращается к режиму специальных перевозок. Руководителям предприятий и субъектам бизнеса рекомендуют обратиться в отдел транспорта и связи городского совета для оформления пропусков для сотрудников. Пропуска, выданные ранее, остаются действительными.
В выходные дни, с 6 по 8 июня, электротранспорт прекратит работу. В будние дни количество рейсов останется неизменным.
Кроме того, с 4 июня Управление труда и социальной защиты населения прекращает прием граждан из-за выявления COVID-19 у одной из сотрудниц. Теперь все работники УТСЗН должны пройти ПЦР-тестирование. При этом социальные выплаты гражданам прекращаться не будут.
«Субъекты бизнеса должны обеспечить полное и неукоснительное выполнение карантинных норм. Пользование индивидуальными средствами защиты в общественных местах является обязательным», - подытожили в пресс-службе.
4 июня 2020
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
— 4 июня 2020 —
Сегодня очень многие увлекаются азартными играми, но так как на законодательном уровне этот вопрос строго контролируется и казино закрыты, то для игроков единственной возможностью получить острые ощущения являются тотализаторы и букмекерские конторы. Выбирая надежную БК, геймерам лучше всего ориентироваться на различные авторитетные издания.
— 4 июня 2020 —
Кабинет министров Украины снял карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня стартуют внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.
— 4 июня 2020 —
Хоккей – это игра, которая имеет множество фанатов. Она отличается своей зрелищностью, быстротой, вызывает у болельщиков большой интерес. Часто невозможно оторвать взгляд от игроков в ожидании следующей шайбы. Но на этом можно и заработать, делая ставки на хоккей и предугадывая результаты матча.
— 4 июня 2020 —
Вторая волна пандемии коронавируса может возникнуть уже осенью, к этому необходимо подготовиться. Однако в большинстве европейских стран наблюдается улучшение ситуации с COVID-19.
Приветствую, гость! Вход
4 июня 2020
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
• Посуда для заваривания китайского чая – так ли это сложно
• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19»
Карантинные ограничения для контроля распространения COVID-19 снова ввели в Славянске. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 4 июня, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.