Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19

Карантинные ограничения для контроля распространения COVID-19 снова ввели в Славянске. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 4 июня, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

На такой шаг в городе пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19. Только вчера были подтверждены диагнозы у 7 жителей Славянска.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, городская комиссия ТБЧС приняла ряд решений.

В частности, общественный транспорт с 8 июня возвращается к режиму специальных перевозок. Руководителям предприятий и субъектам бизнеса рекомендуют обратиться в отдел транспорта и связи городского совета для оформления пропусков для сотрудников. Пропуска, выданные ранее, остаются действительными.

В выходные дни, с 6 по 8 июня, электротранспорт прекратит работу. В будние дни количество рейсов останется неизменным.

Кроме того, с 4 июня Управление труда и социальной защиты населения прекращает прием граждан из-за выявления COVID-19 у одной из сотрудниц. Теперь все работники УТСЗН должны пройти ПЦР-тестирование. При этом социальные выплаты гражданам прекращаться не будут.

«Субъекты бизнеса должны обеспечить полное и неукоснительное выполнение карантинных норм. Пользование индивидуальными средствами защиты в общественных местах является обязательным», - подытожили в пресс-службе.