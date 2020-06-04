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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
4 июня 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Карантинные ограничения для контроля распространения COVID-19 снова ввели в Славянске. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 4 июня, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

На такой шаг в городе пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19. Только вчера были подтверждены диагнозы у 7 жителей Славянска. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, городская комиссия ТБЧС приняла ряд решений. 

В частности, общественный транспорт с 8 июня возвращается к режиму специальных перевозок. Руководителям предприятий и субъектам бизнеса рекомендуют обратиться в отдел транспорта и связи городского совета для оформления пропусков для сотрудников. Пропуска, выданные ранее, остаются действительными.

В выходные дни, с 6 по 8 июня, электротранспорт прекратит работу. В будние дни количество рейсов останется неизменным.

Кроме того, с 4 июня Управление труда и социальной защиты населения прекращает прием граждан из-за выявления COVID-19 у одной из сотрудниц. Теперь все работники УТСЗН должны пройти ПЦР-тестирование. При этом социальные выплаты гражданам прекращаться не будут.

«Субъекты бизнеса должны обеспечить полное и неукоснительное выполнение карантинных норм. Пользование индивидуальными средствами защиты в общественных местах является обязательным», - подытожили в пресс-службе.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19»

Карантинные ограничения для контроля распространения COVID-19 снова ввели в Славянске. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 4 июня, - сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

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