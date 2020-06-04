Ставки на хоккей: виды и особенности

Хоккей – это игра, которая имеет множество фанатов. Она отличается своей зрелищностью, быстротой, вызывает у болельщиков большой интерес. Часто невозможно оторвать взгляд от игроков в ожидании следующей шайбы. Но на этом можно и заработать, делая ставки на хоккей и предугадывая результаты матча.

Разновидности ставок

Сегодня букмекерские конторы предлагают разные варианты ставок на хоккей:

ординары. Здесь игрок ставит определенную сумму денег на команду-победителя. Такой вариант считается самым простым, поэтому и коэффициенты здесь низкие;

тоталы. Игроки должны угадать, сколько шайб забьют хоккеисты за время турнира. Есть два варианта тотала – кратный, общий. В первом случае игроку проще предугадать результат;

форы. В турнирах, где выделяются аутсайдеры, фавориты, такие ставки пользуются популярностью. Обычно выбираются беттеры, где значение находится в пределах от 0,5 до 1,5. Более крупные варианты рискованные;

на удаление. В каждом хоккейном матче происходит удаление игрока. Теперь в букмекерской конторе можно делать ставки и предугадывать, какой судья первым предъявит штраф, как долго будет длиться удаление, какая команда будет наказана первой.

Особенности ставок

Проводить такие ставки нужно изредка, поскольку количество турниров здесь имеет свое ограничение. Обычно букмекерские конторы делают прогнозы на более влиятельные и востребованные матчи. Речь идет о SHL, КХЛ, НХЛ. Самыми востребованными являются именно ставки, которые осуществляются на исход Чемпионата мира по данному виду спорта.

В чем особенность? Здесь невозможен нейтральный результат. В случае равного счета играется овертайм.

Перед тем как ставить на результаты матча важно правильно рассчитать собственные возможности. В некоторых БК не учитываются результаты, полученные по итогам овертайма. А в других – засчитываются даже буллиты. Об этих нюансах нужно узнать заранее, чтобы сделать правильный прогноз.

На результат турнира очень влияет его место проведения. Большинство специалистов утверждает, что в случае игры на своей территории команда имеет больше шансов выиграть, чем во время соревнования в другом городе.

Опытные игроки говорят, что не нужно спешить во время ставок. Нужно все обдумать и быть уверенным в своей ставке. Тогда можно остаться в выигрыше. Чтобы сделать ставки на хоккей, посетите сайт https://100betz.com/ru/ice-hockey/.