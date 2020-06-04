Ставки на киберспорт от БК GGBet

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Благодаря онлайн-трансляциям киберспорт привлекает большое количество зрителей. Ежегодно суммы заключаемых пари существенно увеличиваются. Именно поэтому действующие БК активно развивают данное направление.

Выбирая букмекера, нужно учитывать такие критерии:

надежность и репутацию. Для этого необходимо выделить время и изучить отзывы;

широту линии по кибердисциплине;

размеры коэффициентов и маржи. От данных показателей зависит сумма выигрыша;

наличие бонусных программ. В первую очередь необходимо изучить ее условия и только потом ориентироваться на размер бонусов;

ввод и вывод средств. В данном случае важно изучить проценты и комиссионные сборы, а также валюту счета.

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