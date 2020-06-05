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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
5 июня 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Временно исполняющая обязанности Министра образования и науки Любомира Мандзий.

В Министерстве образования и науки заверили, что договорились с Минобороны о том, что выпускников школ и высших учебных заведений не будут призывать в армию из-за смещения сроков вступительной кампании. Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире одной из программ на hromadske.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", — отметила Мандзий.

Она говорит, что Минздрав вел переговоры с Минобороны по этому вопросу.

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", — рассказала руководительница МОН.

В.о. главы Минобразования подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут»

В Министерстве образования и науки заверили, что договорились с Минобороны о том, что выпускников школ и высших учебных заведений не будут призывать в армию из-за смещения сроков вступительной кампании. Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире одной из программ на hromadske.

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