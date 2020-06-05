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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Назван самый богатый депутат Рады
5 июня 2020 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
За прошлый год Порошенко заработал 773 млн гривен.

Пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

Вместе с тем, согласно декларации нардепа, за прошлый год он заработал 773 млн гривен. В эту сумму вошла коменсація от британской госкорпорации ВВС в размере 6,2 млн гривен.

Представитель группы "Доверие" Максим Ефимов также задекларировал значительную сумму, 756 млн гривен. Также в пятерке лидеров по средствам депутаты "Оппозиционной платформы - За життя" Григорий Суркис (516 млн гривен) и Тарас Козак (244 млн гривен).

Добавим, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц - это ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Назван самый богатый депутат Рады»

Пятый президент Украины является самым богатым народным депутатом парламента. Он задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен.

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