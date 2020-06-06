В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19

В Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом. Таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, за сутки от COVID-19 в Украине 15 умерших, в то время как 440 человек выздоровели. С начала пандемии в стране зафиксировано 26 514 случаев COVID-19, из них 777 летальных, а 11 812 выздоровели.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65 случаев) областях.

Нет новых случаев COVID-19 в Херсонской и Николаевской областях.