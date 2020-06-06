|6 июня 2020
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В Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом. Таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как отмечается, за сутки от COVID-19 в Украине 15 умерших, в то время как 440 человек выздоровели. С начала пандемии в стране зафиксировано 26 514 случаев COVID-19, из них 777 летальных, а 11 812 выздоровели.
Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65 случаев) областях.
Нет новых случаев COVID-19 в Херсонской и Николаевской областях.
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6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
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• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
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• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
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Комментарии к статье «В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19»
В Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом. Таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.