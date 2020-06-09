Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Всемирная организация здравоохранения заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и призывает не прекращать противодействие вирусу в странах, где наблюдается улучшение. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано почти 7 млн случаев заболевания COVID-19 и почти 400 тыс. случаев смерти. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается" - сообщил Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается рост числа случаев заболевания. Он подчеркнул, что в странах, где наблюдается позитивная динамика, самой большой угрозой является самоуспокоение.

"Больше чем шесть месяцев в этой пандемии – это не время для любой страны снимать ногу с педали... Мы по-прежнему призываем к активному наблюдению, чтобы гарантировать, что вирус не восстановится, особенно в связи с тем, что массовые собрания всех видов начинают возобновляться в некоторых странах" - добавил глава ВОЗ.

Также он отметил, что организация полностью поддерживает равенство и глобальное движение против расизма. В то же время, он призвал протестующих, участвующих в акциях, держаться на расстоянии не менее 1 метра от других, мыть руки, прикрывать кашель и носить маску.