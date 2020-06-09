Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен

Поступления в сводный бюджет от Донецкой области превысили 9 миллиардов гривен по результатам пяти месяцев текущего года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

От Донецкой области в сводный бюджет страны поступило почти 9,1 млрд грн, в том числе в государственный бюджет поступило 4 млрд грн, в местную казну - 5,1 млрд гривен.

Наибольшие поступления в сводный бюджет традиционно обеспечивает Мариуполь, а именно 2,9 млрд грн, или 32% от всех поступлений по области. Миллиардный рубеж также преодолел Покровск - 1,2 млрд грн и Краматорск - 0,9 млрд гривен.

Лидерами среди основных источников формирования сводного бюджета Донецкой области остаются: