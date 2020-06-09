ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек

Для участия во вступительных экзаменах для обучения в магистратуре в этом году зарегистрировались 101 273 человека. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования со ссылкой на данные регистрации участников тестирования, которая завершилась 5 июня.

Более 26 тысяч участников будут сдавать тесты в столице Украины.

Основная сессия единого вступительного экзамена по иностранному языку состоится 1 июля, единый профессиональный вступительный экзамен будет проведен 3 июля.

Вступительные экзамены будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах страны (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке.

Для проведения ЕВИ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.