 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
9 июня 2020 Просмотров: 111 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сервис Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Google.

"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Транзитные оповещения распространяются в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США, - где есть информация от местных транзитных агентств. Но в компании говорят, что скоро в этом списке появятся и другие страны.

Также в Google Maps вводят уведомления о контрольно-пропускных пунктах Covid-19 и ограничениях на маршруте, например, при пересечении национальных границ.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 июня 2020

Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса

С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось

ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек

Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен

Откуда взялся вирус в Славянске?

У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества

На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

7 июня 2020

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины

В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19

В Донецкой и Волынской области усилили карантин

6 июня 2020

G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира

В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса

5 июня 2020

Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"

Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта

Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса

Назван самый богатый депутат Рады

Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут

Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста

4 июня 2020

В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19

Ставки на киберспорт от БК GGBet

Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь

Ставки на хоккей: виды и особенности

В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске

3 июня 2020

Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

Также в разделе

С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось

— 9 июня 2020 —

По состоянию на 1 июня в нашей стране только официально зарегистрировали свыше 510 тыс. безработных, по данным Госслужбы. Однако реальное количество безработных в мае составило примерно 2,5-2,8 млн украинцев При этом с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

Читать далее ⇒

ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек

— 9 июня 2020 —

Для участия во вступительных экзаменах для обучения в магистратуре в этом году зарегистрировались 101 273 человека. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования со ссылкой на данные регистрации участников тестирования, которая завершилась 5 июня.

Читать далее ⇒

Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен

— 9 июня 2020 —

Поступления в сводный бюджет от Донецкой области превысили 9 миллиардов гривен по результатам пяти месяцев текущего года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

Читать далее ⇒

На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать

— 9 июня 2020 —

Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на Донбассе открываются с 10 июня согласно ослаблению карантина. В штабе операции Объединенных сил сообщили, кто сможет пройти линию разграничения без самоизоляции.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса»

Сервис Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение, введенных в разных странах для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Откуда взялся вирус в Славянске?

В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества

В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира

Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 июня 2020

Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса

С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось

ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек

Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен

Откуда взялся вирус в Славянске?

У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества

На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

7 июня 2020

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины

В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19

В Донецкой и Волынской области усилили карантин

6 июня 2020

G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира

В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса

5 июня 2020

Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"

Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта

Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса

Назван самый богатый депутат Рады

Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут

Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста

4 июня 2020

В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19

Ставки на киберспорт от БК GGBet

Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь

Ставки на хоккей: виды и особенности

В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске

3 июня 2020

Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top