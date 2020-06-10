Карантин в Украине продолжат после 22 июня

Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен. Об этом он сказал во время пресс конференции,

"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", - сказал глава медкомиссии.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции однозначно продлится до 22 июня, дальше все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов послабления.