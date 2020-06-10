|10 июня 2020
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Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен. Об этом он сказал во время пресс конференции,
"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", - сказал глава медкомиссии.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции однозначно продлится до 22 июня, дальше все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов послабления.
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10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
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• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
• На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
• Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю
• Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
• Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
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Комментарии к статье «Карантин в Украине продолжат после 22 июня»
Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен. Об этом он сказал во время пресс конференции,