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Бездумная исполнительность

Карантин в Украине продолжат после 22 июня
10 июня 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен. Об этом он сказал во время пресс конференции,

"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", - сказал глава медкомиссии. 

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции однозначно продлится до 22 июня, дальше все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов послабления.

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Комментарии к статье «Карантин в Украине продолжат после 22 июня»

Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен. Об этом он сказал во время пресс конференции,

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