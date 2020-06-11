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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
11 июня 2020 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Фото: Харьковский университет им. Каразина попал в топ-500 лучших вузов мира.

Шесть украинских университетов попали в топ-1000 лучших вузов мира. Наибольшую оценку получил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Об этом свидетельствуют данные авторитетного рейтинга QS World University Rankings 2021.

Университет имени Каразина попал в топ-500 лучших вузов мира, специалисты разместили его на 477 месте. По сравнению с прошлым рейтингом, харьковский вуз поднялся на 14 ступенек.

Вторым идет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который получил 601-650 место. Такой разрыв связан с тем, что после 200-го места университеты представлены группами по 50 заведений из-за небольшой разницы в баллах. Столичный вуз за год опустился на 60 позиций.

Харьковская политехника осталась на прежнем уровне и занимает 651-700 места.

Еще два вуза - КПИ им. Сикорского и Сумской государственный университет, также не изменили своих позиций и остались на 701-750 местах.

Ухудшила свои показатели Львовская политехника. В прошлом году создатели рейтинга разместили львовский вуз на 751-800 местах. В новом рейтинге университет занял 800-1000 места.Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов

Лучшим вузом мира уже девять лет подряд называют Массачусетский технологический институт. В топ-10 также вошли Стенфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Оксфорд, Швейцарский технологический университет, Кембридж, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет и Университетский колледж Лондона.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов»

Шесть украинских университетов попали в топ-1000 лучших вузов мира. Наибольшую оценку получил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Об этом свидетельствуют данные авторитетного рейтинга QS World University Rankings 2021.

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