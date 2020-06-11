ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс

Первая космическая миссия на Марс ОАЭ готовится стартовать в течение нескольких недель. На следующей неделе уже должна начаться заправка корабля.

"Беспилотный аппарат под названием Amal, что означает «Надежда», должен стартовать с удаленного японского острова Танегасима во время узкого окна запуска 14 июля", - говорится в сообщении.

Миссия не подразумевает приземление на Марсе. После выхода на орбиту аппарат будет вращаться вокруг планеты в течение 687 дней, собирая данные о климате и атмосфере. Для этого зонд оснастили различными датчиками - ультрафиолетовыми и инфракрасными приборами, а также многополосной камерой высокого разрешения. Ученые попытаются понять, почему так похожая на Землю планета стала бесплодной.

"Это настоящий шаг вперед в освоении Марса, потому что он показывает, что другие страны - не Европейское космическое агентство или NASA, - могут туда попасть. Мы надеемся, что он туда доберется. У Марса очень долгая история неудач в полетах", - отметила Профессор планетарной и космической науки в Британском открытом университете Моника Грэди.

Как известно, в прошлом ОАЭ уже имели опыт космических запусков. Ранее страна запустила ракеты со спутниками на околоземную орбиту, а в сентябре прошлого года отправили своего первого астронавта на МКС.