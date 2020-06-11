100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes

Южный Судан является самой опасной страной: отчет основан на 130 количественных и качественных параметрах и более 11 400 точках данных в таких категориях, как эффективность карантина, мониторинг и обнаружение, готовность к здоровью и эффективность правительства. Он принадлежит Deep Knowledge Group, консорциуму компаний и некоммерческих организаций, принадлежащих Deep Knowledge Ventures, инвестиционной компании, основанной в 2014 году в Гонконге.

Первоначально страны, которые могли быстро реагировать на кризисы и имели высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, имели самый высокий рейтинг. Сейчас страны с устойчивой экономикой занимают более высокие позиции.

Список 100 лучших стран по безопасности COVID-19, по данным Deep Knowledge Group:

Швейцария Германия Израиль Сингапур Япония Австрия Китай Австралия Новая Зеландия Южная Корея Объединенные Арабские Эмираты Канада Гонконг Норвегия Дания Тайвань Саудовская Аравия Венгрия Нидерланды Вьетнам Кувейт Исландия Бахрейн Финляндия Люксембург Катар Лихтенштейн Польша Литва Малайзия Латвия Словения Оман Греция Эстония Хорватия Турция Ирландия Грузия Кипр Чили Черногория Республика Чехия Мальта Испания Португалия Таиланд Болгария Гренландия Мексика Уругвай Ватикан Италия Сербия Филиппины Индия Румыния Соединенные Штаты Америки Словацкая Республика Франция Россия Аргентина Беларусь Монако Швеция Украина Гибралтар объединенное Королевство Южная Африка Сан-Марино Казахстан Босния и Герцеговина Иран Эквадор Азербайджан Монголия Ливан Бельгия андорра Каймановы острова Армения Молдова Мьянма Бангладеш Шри-Ланка Египет Тунис Албания Иордания Панама Бразилия Марокко Алжир Гондурас Парагвай Перу Индонезия Камбоджа Лаос Багамские о-ва

Важно отметить, что это только оценка риска одной организации, и что риск в разных регионах внутри стран также будет разным. Например, Нью-Йорк был эпицентром риска COVID-19 месяц назад, в то время как Монтана оставалась, относительно говоря, намного безопаснее.

Согласно отчету, в настоящее время наиболее опасными регионами являются страны Африки к югу от Сахары и Южная Америка, а также некоторые страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона