Natus Vincere: история развития и громких побед

|11 июня 2020
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Natus Vincere – это одна из самых крупных украинских киберспортивных организаций. В ней объединены разные представительства игровых дисциплин. Основными героями являются соревнования по CS:GO и «Дота2».
Организации помогали спонсоры: HyperX, NVIDIA, Monster Energy, Logitech G, 1xBET. Отдельно отметить стоит букмекерскую компанию «ГГБет». С ее поддержкой удалось создать официальную страницу фирмы такой, какая она есть сейчас.
Идею зарегистрировать киберспортивную организацию подал меценат из Казахстана. Она была высказана Муратом Жумашевичем. После этого он первым предложил спонсировать организацию, собрал группу менеджеров и креативных участников.
Название произошло из фильма «Аватар». Так называлась одна из рас обитателей – Navi. После этого организовали конкурсную программу, согласно которой желающие должны были подать креативную расшифровку. В результате участники приняли единогласное решение представить расшифровку аббревиатуры, как Natus Vincere. В переводе это сочетание слов с латинского означает «рожденные побеждать». Этот слоган стал не просто названием группы единомышленников, но и основным девизом и целью компании. Таким образом, каждая из команд, которая представляет организацию, стремится только к выигрышу.
За весь период существования организация смогла достичь немалых высот. Они состоят из побед в крупных турнирах, модернизации ставок, преображения состава, появления новых участников, спонсорской поддержки и команд. Подробная хронология есть на официальном сайте «Нави».
Значимые периоды:
Далее создавались новые команды WoT, одержавшие победу на всех чемпионатах до 2017 года. В 2015 году игроку Ostkaka присвоили звание чемпиона мира в Hearthstone. К 2016 году общий фонд выигрышей команд составил 1,4 млн.
В этом году обновленные команды потерпели целый ряд проигрышей. Эта полоса начала быстро прерываться, после того как игрокам удалось притереться друг к другу. Организация не останавливается на достигнутом. Она делает все возможное для того, чтобы стать еще более успешной.
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• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
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• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
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• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
• Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю
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• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
• Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
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