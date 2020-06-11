Natus Vincere: история развития и громких побед

Natus Vincere – это одна из самых крупных украинских киберспортивных организаций. В ней объединены разные представительства игровых дисциплин. Основными героями являются соревнования по CS:GO и «Дота2».

Организации помогали спонсоры: HyperX, NVIDIA, Monster Energy, Logitech G, 1xBET. Отдельно отметить стоит букмекерскую компанию «ГГБет». С ее поддержкой удалось создать официальную страницу фирмы такой, какая она есть сейчас.

История названия организации

Идею зарегистрировать киберспортивную организацию подал меценат из Казахстана. Она была высказана Муратом Жумашевичем. После этого он первым предложил спонсировать организацию, собрал группу менеджеров и креативных участников.

Название произошло из фильма «Аватар». Так называлась одна из рас обитателей – Navi. После этого организовали конкурсную программу, согласно которой желающие должны были подать креативную расшифровку. В результате участники приняли единогласное решение представить расшифровку аббревиатуры, как Natus Vincere. В переводе это сочетание слов с латинского означает «рожденные побеждать». Этот слоган стал не просто названием группы единомышленников, но и основным девизом и целью компании. Таким образом, каждая из команд, которая представляет организацию, стремится только к выигрышу.

События, достижения и даты организации

За весь период существования организация смогла достичь немалых высот. Они состоят из побед в крупных турнирах, модернизации ставок, преображения состава, появления новых участников, спонсорской поддержки и команд. Подробная хронология есть на официальном сайте «Нави».

Значимые периоды:

открытие и создание первого состава команды по КС:ГО в 2009 году;

победные турниры по «Дота2» в 2010 году;

в 2011-м состоялась грандиозная победа на соревновании «Интернешнл», выигрыш которого составил один миллион долларов.

Далее создавались новые команды WoT, одержавшие победу на всех чемпионатах до 2017 года. В 2015 году игроку Ostkaka присвоили звание чемпиона мира в Hearthstone. К 2016 году общий фонд выигрышей команд составил 1,4 млн.

В этом году обновленные команды потерпели целый ряд проигрышей. Эта полоса начала быстро прерываться, после того как игрокам удалось притереться друг к другу. Организация не останавливается на достигнутом. Она делает все возможное для того, чтобы стать еще более успешной.