Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса

|11 июня 2020
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Государственная служба статистики отказалась публиковать данные о смертности украинцев во время карантина. Об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.
"В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина. В конце мая мы снова обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина", - указано в сообщении.
В соответствии с информацией службы статистики, еще до начала карантина каждый месяц от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из которых из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Интересно, что каждый год пиковым месяцем смертности от проблем с дыхательными путями считается январь. А вот в конце минувшего месяца компания опять обратилась к статистическому ведомству с просьбой предоставить эти данные за период карантина. Однако служба отказалась публиковать эту информацию на время карантина.
Официальные данные, обнародованные МЗ состоянию на 4 июня 2020 года, свидетельствуют о 747 смертей от коронавируса с начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Аналитики отмечают, что этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.
"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны обладать данными о реальных показателях смертности и их причинах", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкив.
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• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
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9 июня 2020
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• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
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• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
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Государственная служба статистики отказалась публиковать данные о смертности украинцев во время карантина. Об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.