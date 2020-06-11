Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса

"В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина. В конце мая мы снова обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина", - указано в сообщении.

В соответствии с информацией службы статистики, еще до начала карантина каждый месяц от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из которых из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Интересно, что каждый год пиковым месяцем смертности от проблем с дыхательными путями считается январь. А вот в конце минувшего месяца компания опять обратилась к статистическому ведомству с просьбой предоставить эти данные за период карантина. Однако служба отказалась публиковать эту информацию на время карантина.

Официальные данные, обнародованные МЗ состоянию на 4 июня 2020 года, свидетельствуют о 747 смертей от коронавируса с начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Аналитики отмечают, что этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны обладать данными о реальных показателях смертности и их причинах", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкив.