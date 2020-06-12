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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
12 июня 2020 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус Партнера по расширенным возможностям НАТО", - говорится в сообщении.

Украина получит расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией, говорится в заявлении Североатлантического альянса. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, решение «признает значительный вклад Украины в миссии НАТО».

Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

В Альянсе подчеркнули, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО. 

"Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - подытожили в НАТО. 

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Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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