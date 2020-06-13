Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми

Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине. Кроме того, иностранцы не смогут пересекать границу без полиса страхования расходов на лечение COVID-19.

Об этом в субботу на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня будет комиссия, чтобы посмотреть, что происходит в каждом регионе. На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются.

Также иностранцы не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов на лечение COVID-19.

Установлены требования обязательной обсервации только для лиц, которые пересекают границу и прибывают из стран со значительным ухудшением ситуации с COVID-19, отменяется обсервация для тех, кто прибывает из ОРДЛО. Отменено проведение пробного ВНО, которое должно было быть 15 июня", - сказал глава Минздрава.