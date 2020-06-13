Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми

|13 июня 2020
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Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине. Кроме того, иностранцы не смогут пересекать границу без полиса страхования расходов на лечение COVID-19.
Об этом в субботу на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сегодня будет комиссия, чтобы посмотреть, что происходит в каждом регионе. На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются.
Также иностранцы не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов на лечение COVID-19.
Установлены требования обязательной обсервации только для лиц, которые пересекают границу и прибывают из стран со значительным ухудшением ситуации с COVID-19, отменяется обсервация для тех, кто прибывает из ОРДЛО. Отменено проведение пробного ВНО, которое должно было быть 15 июня", - сказал глава Минздрава.
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12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
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• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
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Комментарии к статье «Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми»
Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине. Кроме того, иностранцы не смогут пересекать границу без полиса страхования расходов на лечение COVID-19.