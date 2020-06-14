В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину

Когда в марте в Украине вводили жесткий карантин, количество заболеваний составляло менее 100 случаев в сутки. Сейчас количество заразившихся превышает 700 в день. Несмотря на это, возврат к жестким карантинным ограничениям Министерство здравоохранения и правительство не рассматривают. Об этом во время онлайн-брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Ослабление карантина и увеличение количества заразившихся - это показывает правильность выбранной государством стратегии относительно введения жесткого карантина в начале эпидемии. Сейчас мы не рассматриваем вопрос рассмотрения возврата к более жестким мерам, поскольку в Украине работает адаптивный карантин", - сказал он в ответ на вопрос журналистов телеканала "112 Украина".

Ляшко также объяснил, что для адаптивного карантина определены три базовых индикатора, и если в области три дня подряд один из индикаторов превышает показатели, то Комиссия ТЭБ и ЧС обязана провести региональное заседание и определить причины, почему так происходит.

"Комиссия ТЭБ и ЧС должна определить ту сферу экономики, которая дает более негативный результат по распространению коронавируса и должна вернуться к уменьшению ослаблений, то есть вернуться к предыдущему этапу", - подытожил главный санитарный врач страны.

Отметим, что по состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом. Из них 13 976 человек вылечились и 880 умерли. Наибольшее количество заразившихся - во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.