Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования

Участникам пробного внешнего независимого оценивания, которое запланировано на 15 и 17 июня, вернут средства из-за невозможность его проведения в учреждениях образования. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский 13 июня, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата денежных средств участникам пробного ВНО из-за изменения формата проведения", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что зарегистрированные участники смогут пройти пробное тестирование не в заведениях образования, а дома. Инструкция, как это сделать, по ссылке.

Пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Как сообщал накануне министр финансов Сергей Марченко, в этом году для участия в пробном ВНО зарегистрировались более 362 тыс. человек.

"Уплаченные денежные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривен будут компенсированы в полном объеме", - заявил министр.

Напомним, правительство отменило проведения в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня, а впоследствии главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что пробное ВНО проведут онлайн.