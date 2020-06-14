Необычные женские часы: бренды и модели

|14 июня 2020
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На самом деле креативных, немного спорных и провокационных моделей наручных часов довольно много. К сожалению, некоторые из них откровенно неудобны и служат скорее статусной вещью, а не измерителем времени. В данной статье мы рассмотрим совершенно другие изделия, ставшие культовыми, знаковыми, но не потерявшими при этом своей функциональности.
Стоит сказать, что есть модные дома, которые признаны лидерами в нестандартных, но комфортных дизайнерских решениях. Поэтому, когда вы захотите выбрать интересную модель женских часов, начните именно с этих марок.
Это флагман в сфере неожиданных форм, дизайна, декора. В фирменных коллекциях можно найти циферблаты:
Практически ежегодно пополняется линейка Panthere de Cartier. Среди последних наиболее удачных новинок стоит отметить изделие в виде крупного браслета, на разомкнутых концах которого располагается пантера и часовой дисплей. «Diagonale» - удлиненные, семиугольные часики, чей корпус продолжен в виде буквы «Х». Даже знаменитые «Tank» в версии «Chinoise» поражают своим апгрейдом.
Так что необычных часов у лейбла удивительно много.
Vacheron Cambree от Constantin ассиметричной конфигурации – настоящий хит 70-80 гг. ХХ века не утратил свою актуальность. Это подтвердил релиз коллекции, который произвел фурор уже в наше время.
«Череп» от Fiona Kruger является творческим переосмысливанием идеи «Скелетона». Можно часами наблюдать за вращение шестеренок в «черепной коробке» и смотреть, как «черепок» подмигивает стрелками.
Ventura с «вечным» треугольником - первый треугольный циферблат был представлен еще в 1957 г. В дальнейшем он неоднократно обыгрывался, переосмысливался, но три угла всегда четко прослеживались.
«Рыцари короля Артура» от Roger Dubuis - часы из роскошного сегмента рынка. Каждый час отмечен миниатюрной фигуркой с мечом, выступающим в роли указателя времени.
Интересных решений в сфере женских аксессуаров много, так что найти что-то особенное не составит труда.
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— 14 июня 2020 —
Участникам пробного внешнего независимого оценивания, которое запланировано на 15 и 17 июня, вернут средства из-за невозможность его проведения в учреждениях образования. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский 13 июня, передает пресс-служба Министерства образования и науки.
— 14 июня 2020 —
Когда в марте в Украине вводили жесткий карантин, количество заболеваний составляло менее 100 случаев в сутки. Сейчас количество заразившихся превышает 700 в день. Несмотря на это, возврат к жестким карантинным ограничениям Министерство здравоохранения и правительство не рассматривают. Об этом во время онлайн-брифинга по результатам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
— 14 июня 2020 —
Сдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
— 13 июня 2020 —
Сегодня мы не мыслим жизни без смартфона и Интернета. А вместе с тем — не можем обойтись без приложений, которые знают о нас все. Сколько шагов проходим в день, как много калорий сжигаем, что читаем и смотрим, где бываем, когда ложимся спать. Это кажется удобным, пока мы не знаем, что по другую сторону баррикад есть злоумышленники. Они взламывают сервера и приложения, которым мы предоставляем информацию о себе, устраивают кибератаки, создают цифровые портреты пользователей и получают доступ к финансовым счетам. Звучит зловеще? Тем не менее, об этом нужно знать каждому, кто пользуется мобильным телефоном.
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14 июня 2020
• Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования
• Необычные женские часы: бренды и модели
• В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину
• Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия
13 июня 2020
• Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн
• Почему смартфон знает о нас больше, чем родные и чем это угрожает
• В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
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