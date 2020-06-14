Необычные женские часы: бренды и модели

На самом деле креативных, немного спорных и провокационных моделей наручных часов довольно много. К сожалению, некоторые из них откровенно неудобны и служат скорее статусной вещью, а не измерителем времени. В данной статье мы рассмотрим совершенно другие изделия, ставшие культовыми, знаковыми, но не потерявшими при этом своей функциональности.

Стоит сказать, что есть модные дома, которые признаны лидерами в нестандартных, но комфортных дизайнерских решениях. Поэтому, когда вы захотите выбрать интересную модель женских часов, начните именно с этих марок.

Неповторимый Cartier

Это флагман в сфере неожиданных форм, дизайна, декора. В фирменных коллекциях можно найти циферблаты:

изогнутые;

«перевязанные ленточкой»;

разделенные на 2 части;

совмещение малюсенького и огромного корпуса.

Практически ежегодно пополняется линейка Panthere de Cartier. Среди последних наиболее удачных новинок стоит отметить изделие в виде крупного браслета, на разомкнутых концах которого располагается пантера и часовой дисплей. «Diagonale» - удлиненные, семиугольные часики, чей корпус продолжен в виде буквы «Х». Даже знаменитые «Tank» в версии «Chinoise» поражают своим апгрейдом.

Так что необычных часов у лейбла удивительно много.

Необычные модели часов разных брендов

Vacheron Cambree от Constantin ассиметричной конфигурации – настоящий хит 70-80 гг. ХХ века не утратил свою актуальность. Это подтвердил релиз коллекции, который произвел фурор уже в наше время.

«Череп» от Fiona Kruger является творческим переосмысливанием идеи «Скелетона». Можно часами наблюдать за вращение шестеренок в «черепной коробке» и смотреть, как «черепок» подмигивает стрелками.

Ventura с «вечным» треугольником - первый треугольный циферблат был представлен еще в 1957 г. В дальнейшем он неоднократно обыгрывался, переосмысливался, но три угла всегда четко прослеживались.

«Рыцари короля Артура» от Roger Dubuis - часы из роскошного сегмента рынка. Каждый час отмечен миниатюрной фигуркой с мечом, выступающим в роли указателя времени.

Интересных решений в сфере женских аксессуаров много, так что найти что-то особенное не составит труда.