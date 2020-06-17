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Бездумная исполнительность

Как шить на двухигольной машине

Татьяна Ковалева
17 июня 2020 Просмотров: 49  

Когда нужно сделать 2-3-4 строчки на одинаковом расстоянии друг от друга, выполнить это на обычной одноигольной машине проблематично. Ведь даже у мастера шов может “съехать” и испортить всю работу.

Для таких случаев и созданы специальные двухигольные швейные машины, которые помогают не только формировать одинаковые швы, расположенные рядом, но и позволяют имитировать вышивку на трикотаже, выполнять зигзагообразный стежок.

Главное отличие такого оборудования — использование двойное иглы. Подробнее о подобном оборудовании можно узнать по ссылке https://soliy.com.ua/collection/dvuhigolnye-mashiny-chelnochnogo-stezhka. Как шить на подобной машинке? Давайте разберемся.

Заправка иглы в двухигольной швейной машине

Никаких сложностей тут нет. Единственный момент, который нужно учитывать — наличие в машине дополнительного штифта, в который снаружи устанавливается еще одна катушка. Современные модели швейных машин по типу Juki имеют помимо 2-х штифтов, еще и по 2 нитеводителя.

Заправление нитей выполняется одновременно. Лишь возле нитевода они разделяются. Если же модель машинки не имеет дополнительного нитеводителя, вторая нить обычно проводится около первой.

Это важно! Работая на двухигольчатой швейной машинке, следите за тем, чтобы натяжение нити было слабым и сверху, и со шпули. А чтобы нить не рвалась, всегда перед работой проводите регулировку на маленьком кусочке ткани.

Установка двойной иглы

Перед установкой иглы, что она совместима с вашим оборудованием по номеру и типу. Затем проверьте центрирование иглы относительно пластины. После этого выполняйте установку привычным способом.

При этом помните, что вогнутая часть иглы (спил) должна устанавливаться в машину “от себя”, а выпуклая сторона, соответственно, должна быть развернута “к себе”. После установки отпустите иглу и проверьте, не ударяется ли она о пластину.

Важно! При опускании вниз, игла ни в коем случае не должна касаться края пластины. Именно этот фактор чаще всего провоцирует поломки иглы.

В каких случаях двойная игла — идеальное решение

Джинсы, карманы рубашки или пояса брюк — эти и многие другие элементы одежды можно украсить двойной строчкой. Но вот стачивать деловой или спортивный костюм тройным швом не нужно.

А все потому, что шов формируется со шпули за счет нижней нити — именно она собирает две верхние нити вместе. И в результате шов не получается более прочным, чем обычно.

Зато такое решение практически идеальное для украшения головных уборов (окантовка кепок и панам) или при декоративной отделке каких-либо отдельных элементов на одежде.

Такой вариант, ак “резинка на рукавах” тоже можно легко реализовать на двухигольной машине. А в тех случаях, когда к одежде пришивается тесьма, оборудование от Солий просто незаменимо.

Как правильно подобрать иглу к двухигольной машине

Если вы пока не знаете, подходит ли двойная игла к конкретной швейной машине, узнать об этом весьма просто. Для этого нужно просто изучить документацию к своему устройству и вопросов больше не будет.

А как быть, если документация, к примеру, утеряна? Машина может использовать двухниточную иглу, если :

  1. Присутствует функция шитья “зигзагом”,
  2. Пластина имеет весьма широкую щель.
  3. На оборудовании есть соответствующие лапки.

Последние два параметра — ключевые в плане выбора иглы. Если вы можете демонтировать пластину и выполнить примерку, то это вообще идеально. А если вы хотите приобрести новую машину в интернет или магазине, то этот момент вам подскажет консультант.

Более 50% из всех промышленных и бытовых швейных машин, которые сегодня есть на рынке (например, Juki) могут работать как с двойными иглами, так и имеют дополнительные отдельные подставки для катушек с нитями.

Помните! Независимо от типа машины, перед началом работы нужно проверить центрирование иглы. Если наблюдается даже минимальный перекос — не шейте, ведь игла легко сломается при ударе о пластину. В итоге может повредиться и сама пластина с челночным устройством.

Если у вас старая модель швейной машины, и шьем она исключительно прямой строчкой, то с двойной иглой она работать не сможет. И стоит скорее присмотреть себе новое, более современное оборудование.

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