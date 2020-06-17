ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году не будут отменять, поскольку для этого нет оснований. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО состоится по определенному плану. Зрада отменяется, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", — сказал Шмыгаль.

По его словам, есть четкие критерии, которые помогут определить, нужно ли переносить ВНО, в частности, количество больных коронавирусом не превышает 60 активных случаев на 100 тысяч населения.

Сейчас, как рассказал Шмыгаль, в Украине около 40 случаев, а количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии не превышает 50%.