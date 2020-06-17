|17 июня 2020
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году не будут отменять, поскольку для этого нет оснований. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сейчас нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО состоится по определенному плану. Зрада отменяется, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", — сказал Шмыгаль.
По его словам, есть четкие критерии, которые помогут определить, нужно ли переносить ВНО, в частности, количество больных коронавирусом не превышает 60 активных случаев на 100 тысяч населения.
Сейчас, как рассказал Шмыгаль, в Украине около 40 случаев, а количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии не превышает 50%.
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12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
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• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
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• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
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• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
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Комментарии к статье «ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль»
Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году не будут отменять, поскольку для этого нет оснований. Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.