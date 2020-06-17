В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19

В столице Китая, Пекине, усилили карантинные меры в попытке сдержать новую вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Власти города перекрыли 16 июня 29 небольших административных районов с более 270 на подчиненной городу территории. Все входы и выходы из них находятся под круглосуточной охраной, в отношении всех, кто прибывает или отбывает, применяют строгий контроль.

По всему Пекину прекращены занятия в школах и переведены на дистанционный онлайн-режим. Предприятия и учреждения могут работать, но власть поощряет вводить гибкие рабочие режимы и переходить на дистанционную работу.

Выезды из Пекина без серьезной нужды запрещены. Те, кто все же должен покинуть город, должны подать отрицательный результат теста на коронавирус. Все, кто прибывает в город, должны пройти тестирование.

16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, за последние пять дней – всего 106.

Новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком Синьфади, который закрыли прошлыми выходным.

До этого в Пекине в течение семи недель случаи коронавирусного заболевания регистрировали только у людей, прибывших из-за границы.