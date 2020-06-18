Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость

Как сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, минимальная стоимость обучения учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. В то же время в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

Так, минимальная стоимость контракта в вузах в 2020 году для бакалавров колебаться от 6 до 39 тыс гривен.

По словам заместителя министра образования и науки Егора Стадного, в этом году индикативная стоимость обучения будет касаться лишь 38 самых популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится.

Среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора. Среди специальностей, где будут изменения, - право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

В то же время почти в 100 университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен.

А наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена лишь в девяти заведениях.