Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину

|18 июня 2020
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину. Граждане должны соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения о социальном дистанцировании, масках и чистых руках.
Санврач считает, что возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.
"Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
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• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
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14 июня 2020
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• Необычные женские часы: бренды и модели
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• Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия
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• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину. Граждане должны соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения о социальном дистанцировании, масках и чистых руках.